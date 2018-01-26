Росздравнадзор проверит случай в Сочи, где медики бросили пациента на улице

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента с медсестрами в Сочи, бросившими пациента на улице, сообщили РИА новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи №4. Как заявили журналистам в управлении здравоохранения администрации Сочи, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы на улицу и там оставили. Позже сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая осмотрела пациента и отвезла его обратно в больницу №4. По данному факту проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестры будут уволены.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проводит проверку", — говорится в сообщении.