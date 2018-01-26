В Калининграде из-за кишечной инфекции временно закрыли детский сад

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Работа детского сада №2 в Калининграде временно приостановила из-за вспышки кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Сообщается, что было зарегистрировано пять случаев гастроэнтероколита среди детей трех групп. Для установления этиологии заболевания специалисты обследовали заболевших, у двоих детей подтверждена ротавирусная инфекция. Все дети находятся на амбулаторном лечении.

"Комитетом по образованию администрации Калининграда принято решение на период проведения дезинфекционных работ временно приостановить работу детского учреждения. Работа детского сада будет возобновлена по окончании дезинфекционных мероприятий и подтверждению их эффективности", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что специалисты взяли пробы воды, продуктов, смывов, обследовали персонал. По предварительным результатам, имеет место вирусное загрязнение объектов окружающей среды, выдано предписание о дополнительных дезинфекционных мероприятиях, проведение которых возможно только при отсутствии детей.