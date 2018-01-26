В Хабаровске домработница получила три года за кражу денег

ХАБАРОВСК, 26 янв – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил домработницу к трем годам колонии за кражу денег и вещей на сумму 2,6 миллиона рублей из дома хозяев, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что подсудимая с 2013 года выполняла обязанности домработницы в семье жителей Хабаровска. В 2016 году она похитила у хозяев дома ювелирное изделие, сдала его в ломбард и погасила вырученными деньгами свой кредит.

Воспользовавшись тем, что хозяева длительное время отсутствовали, домработница продолжала совершать кражи дорогостоящих ювелирных изделий, ценных вещей, а также похитила из домашнего сейфа деньги. Общая сумма ущерба превысила 2,6 миллиона рублей.

"Суд признал хабаровчанку виновной в краже и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном объеме. Осужденная полностью признала вину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось установить места сбыта похищенного имущества, что позволило раскрыть преступление.