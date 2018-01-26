ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Спасательное судно обнаружило на месте поисков пропавшего судна "Восток" два спасательных круга, но поднять их не удалось из-за волн, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Ночью на месте ЧП работало спасательное судно, судно Fesco "Диомид". Ранее акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.
"Поздно вечером спасатель обнаружил два спасательных круга, но поднять их не удалось из-за шторма. Больше ничего не найдено", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока нельзя прямо утверждать, что круги — с "Востока", так как поднять их не удалось. "С рассветом к поискам вновь присоединится самолет Бе-200 и вертолет спасателей Ми-8", — отметил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".