В Японском море нашли два спасательных круга на месте поиска судна

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Спасательное судно обнаружило на месте поисков пропавшего судна "Восток" два спасательных круга, но поднять их не удалось из-за волн, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого, по данным МЧС, 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту 20 человек. В первые сутки, как отмечает спасцентр, на месте поисков нашли два спасжилета, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Ночью на месте ЧП работало спасательное судно, судно Fesco "Диомид". Ранее акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.

"Поздно вечером спасатель обнаружил два спасательных круга, но поднять их не удалось из-за шторма. Больше ничего не найдено", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока нельзя прямо утверждать, что круги — с "Востока", так как поднять их не удалось. "С рассветом к поискам вновь присоединится самолет Бе-200 и вертолет спасателей Ми-8", — отметил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".