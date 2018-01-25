СОЧИ, 25 янв – РИА Новости. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в ближайший приезд в Сочи посетит школу № 4, чтобы разобраться в ситуации с увольнением учительницы после видео, где она жаловалась на плохое состояние учебного заведения.

В декабре в интернете появилась видеозапись, на которой учительница биологии сочинской школы № 4 Елена Носова показала свой кабинет. За кадром педагог рассказала о плохом состоянии помещения, где приходится учиться детям: в кабинете сломана дверь, парты и стулья, мест на всех школьников не хватает. Вскоре после публикации Носова была уволена. В среду педагог на сайте www.change.org опубликовала открытое письмо на имя президента России.

"Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы № 4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит", – написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.

Как ранее заявили РИА Новости в управлении по образованию и науке администрации Сочи, учительница была уволена за повторное "грубое нарушение устава". В ведомстве добавили, что описанная педагогом ситуация "явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках". Мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания, уточнили власти.