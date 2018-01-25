МВД подтвердило задержание главного руководителя секты "бога Кузи"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. МВД РФ подтвердило задержание главного руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, которого подозревают в хищении 215 миллионов рублей вещдоков по делу сектантов.
Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в хищении Юрий Цукерман задержан в Подмосковье.
"Задержан 59-летний уроженец города Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 миллионов рублей", — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.
"На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги", — добавила Волк.
В настоящее время обвиняемый задержан, подготовлено ходатайство о его аресте.