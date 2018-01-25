Генерал Никандров признал в суде, что они с Дрымановым – протеже Максименко

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор юстиции Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста. Архивное фото

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор юстиции Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель руководителя ГСУСК Москвы Денис Никандров рассказал в суде, что он и его начальник Александр Дрыманов получили свои должности благодаря покровительству начальника УСБ СК РФ полковнику Михаилу Максименко.

На процессе по делу Максименко Никандров выступает в качестве свидетеля. По другому делу о коррупции, из которого было выделено дело Максименко, он проходит обвиняемым.

"Максменко был достаточно влиятельной фигурой в Следственном комитете РФ, очень многие находились в зависимости от Максименко… Я, Дрыманов и другие лица были назначены на должность при поддержке Максименко", — рассказал Никандров в Мосгорсуде.

Такие пояснения Никандров дал в ответ на вопрос обвинителя, мог ли Максименко, как глава управления собственной безопасности, влиять на следователей.

Изначально, по утверждению Никандрова, делом Итальянца интересовался глава управления собственной безопасности столичного главка СК РФ (ранее на процессе звучала его фамилия — Гусев).

"Он постоянно звонил Максименко и (его заму Александру) Ламонову, что-то им докладывал, но я, поскольку никакого отношения к делу не имел, пропускал это мимо ушей, видя, что какая-то работа идет", — пояснил Никандров.

После возбуждения дела о халатности против полицейских, не сумевших предотвратить перестрелку у ресторана Elements (именно после нее был задержан Итальянец), Никандрову, по собственным словам, поручили курировать это расследование.

"Я пошел к руководителю ГСУСК Москвы (Дрыманову) с докладом, где (в том же кабинете) находился Максименко, который там был, я полагаю, случайно. Максименко проявил интерес к делу, показал видео, на котором записан конфликт, в ходе перестрелки видно, как Эдуард Буданцев стреляет, человек падает, товарищ упавшего пытается его оттащить, то есть перестрелка закончилась, но в этот момент Буданцев передергивает затвор, достает новую обойму и продолжает хладнокровно расстреливать людей", — рассказал Никандров.

По его словам, "налицо была 105-я статья УК РФ (Убийство)".