В Чечне почти 70 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Энергетики отключили электроснабжение почти 70 тысяч человек в Чеченской республике, чтобы предотвратить аварию на подстанции, сообщает Минэнерго РФ.

"Двадцать пятого января 2017 года в 7.13 (мск) в целях предотвращения аварии и повреждения оборудования на подстанции класса напряжения 110 кВ "Самашки" оперативным персоналом была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ "Плиево – Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" ПАО "МРСК Северного Кавкакза")", — говорится в сообщении.

В 8.52 мск по той же причине была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ "Самашки – ГРП-110" на подстанции "Самашки". Подстанция обесточена.

Без электроснабжения осталось около 69,2 тысячи бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни.

"Завершение работ и полное восстановление электроснабжения потребителей запланировано до 17.00 мск 25 января 2018 года. До полного завершения аварийно-восстановительных работ ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова", — пишет Минэнерго.