В Чечне почти 70 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Энергетики отключили электроснабжение почти 70 тысяч человек в Чеченской республике, чтобы предотвратить аварию на подстанции, сообщает Минэнерго РФ.
В 8.52 мск по той же причине была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ "Самашки – ГРП-110" на подстанции "Самашки". Подстанция обесточена.
Без электроснабжения осталось около 69,2 тысячи бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни.
"Завершение работ и полное восстановление электроснабжения потребителей запланировано до 17.00 мск 25 января 2018 года. До полного завершения аварийно-восстановительных работ ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова", — пишет Минэнерго.