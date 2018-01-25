Ситуация на рынке Садовод на юго-востоке Москвы. 25 января 2018

Ситуация на рынке Садовод на юго-востоке Москвы. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

В пресс-службе "Садовода" уточнили, что на рынке загорелся строительный мусор в зоне проведения ремонтных работ.

Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, его уже локализовали.

По словам источника в экстренных службах, один человек пострадал.

Проводится эвакуация, с территории рынка уже вывели более 150 человек.

На место направили мобильную лабораторию для замера уровня вредных веществ в воздухе.

На прошлой неделе на рынке также загорелся строительный мусор, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

"Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок расположен на МКАД, позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли.

Общая площадь — более 40 гектаров. Здесь работают свыше восьми тысяч павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.