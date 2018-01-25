В Хабаровске полиция нашла украденные у чиновника во время пробежки вещи

ХАБАРОВСК, 25 янв – РИА Новости. Зампред правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев сообщил РИА Новости, что полиция в течение суток нашла вещи, украденные у него во время пробежки в Хабаровске.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мкртычев, также являющийся руководителем аппарата губернатора и правительства края, лишился двух телефонов, ручки "Паркер" и борсетки, когда был на пробежке в легкоатлетическом манеже в Хабаровске, после этого случая якобы уволили директора манежа.

"Вещи нашли в течение суток, спасибо полиции за оперативность. Действительно пока я был на пробежке в манеже, были украдены борсетка, два айфона и ручка. Но ручка, вовсе не золотая и не "Паркер", она с золотым пером, ее подарили давно, и она дорога мне как память. Борсетка и один айфон старые, один айфон новый. Все оказалось на месте, и документы тоже", — пояснил Мкртычев.

Он отметил, что директор манежа был уволен не из-за истории кражей вещей, а еще раньше и по другой причине. Кадровые вопросы по работникам манежа решается отдельным КГУП, а не правительством края.

Как сообщил на пресс-конференции в четверг временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Хабаровскому краю Арсен Исагулов, по факту кражи полиция возбудила дело.

"По этому факту возбуждено дело по статье "кража". Ведется расследование", — сказал Исагулов, воздержавшись от комментариев о подробностях дела до окончания следствия.

Как сообщается на официальном сайте правительства региона, Мкртычев — кандидат в мастера спорта по военному троеборью (стрельба, полоса препятствий, метание гранат).