В Японском море в районе поисков судна "Восток" нашли спасательные жилеты

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. На месте поисков судна "Восток", пропавшего в Японском море, нашли два спасательных жилета. Об этом РИА Новости сообщил представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

Также обнаружили буй, швартовую бухту и бытовой мусор с судна.

Траулер шел из Южной Кореи в порт Холмск. В четверг утром по местному времени экипаж подал аварийный сигнал, но потом перестал выходить на связь. На борту находится 21 человек. Следователи начали проверку.

Сообщается, что в операции участвуют один теплоход и два вертолета. Также на место происшествия вылетел самолет Бе-200 со спасателями. Кроме того, к операции присоединились поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота. В районе поиска стоит штормовая погода: видимость переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды – плюс 1 градус, высота волны – 3,5 метра.

По словам источника в морских структурах, на пропавшем судне были как россияне, так и иностранцы.

"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.