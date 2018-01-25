Вертолет не нашел следов пропавшего судна при первом облете района поисков

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Военный вертолет ВВО Ми-8 совершил облет района поиска судна "Восток" в Японском море, но пока не обнаружил ни судна, ни людей и вернулся на дозаправку во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель ВВО.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого находился 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку.

"Ми-8 осмотрел территорию, работал в районе, но пока людей или судна не нашел. Он отработал топливо и вернулся на дозаправку во Владивосток, потом вернется в место поисков", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель ТОФ, к вылету для участия в поисках готов самолет Ан-26.