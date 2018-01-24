Мэру Махачкалы предъявили обвинение, сообщил источник

МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Мусаеву предъявлено обвинение. В связи с этим срок его ареста автоматически будет продлен до двух месяцев", — сказал собеседник агентства.

В прошедшее воскресенье мэра арестовали по делу о превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.