В Ярославле задержали предполагаемого убийцу брата зампредседателя облдумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи задержали в Ярославле подозреваемого в убийстве предпринимателя Ильи Исаева, брата заместителя председателя Ярославской областной думы – 54-летний безработный, предположительно, убил Исаева из-за своих долгов перед ним, сообщило СУСК РФ по региону в среду.

Тело 42-летнего бизнесмена Ильи Исаева с признаками насильственной смерти было обнаружено ночью 29 ноября 2017 года во дворе одного из домов по улице Первомайской в Ярославле. Мужчину ударили ножом. Исаев — брат заместителя председателя Ярославской областной думы Павла Исаева.

"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… установлена личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 54-летний безработный житель города Ярославля. Мужчина задержан. По данным следствия, у подозреваемого имелись определенные долговые обязательства перед потерпевшим", — говорится в сообщении.

Официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская рассказала РИА Новости, что речь идет о подозреваемом в убийстве Исаева.

"Сегодня Кировским районным судом города Ярославля задержание подозреваемого признано законным и обоснованным, по ходатайству следователя срок задержания продлен на 72 часа", — сообщает следственное управление. После этого суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.