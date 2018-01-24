В Якутии на трассе сгорело маршрутное такси

ХАБАРОВСК, 24 янв – РИА Новости. Маршрутное такси сгорело на федеральной трассе "Вилюй" в Якутии, пострадавших нет, сообщило следственное управление СК России по региону.

Отмечается, что происшествие произошло во вторник вечером.

"Автомашина "Луидор-22360С" под управлением 33-летнего водителя с семью пассажирами, в числе которых были двое детей, следовала из города Якутск в направлении города Нюрба. В районе 85-го километра федеральной автомобильной дороги "Вилюй" произошло возгорание двигателя, и водителю не удалось его локализовать", — говорится в сообщении.

Следком устанавливает обстоятельства возгорания такси с пассажирами в Якутииhttps://t.co/NyqiPAgGCD

23 января на федеральной дороге "Вилюй" сгорело маршрутное такси. Пассажиры такси чудом остались живы. — РеспубликаСахаЯкутия (@nerungrynzi) 24 января 2018 г.

В нем отмечается, что в результате машина полностью уничтожена огнем.

"Пострадавших нет. Водитель и пассажиры на попутном автотранспорте вернулись в город Якутск", — добавляет СУСК.

Следователи начали проверку по признакам состава преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей".