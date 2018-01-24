Ламонов не считает $500 тысяч взяткой, потому что получил их "из воздуха"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полковник Александр Ламонов заявил в Мосгорсуде, что не считал переданные ему 500 тысяч долларов взяткой, поскольку деньги передавались "за воздух".
На тот момент Ламонов был заместителем начальника управления собственной безопасности СК РФ и призван был следить за законностью в рядах сотрудников ведомства.
"Я не считал, что это взятка… Только когда арестовали (начал так считать). Я и сейчас не уверен, что это взятка… Когда деньги из воздуха, то… делать ничего не надо, решение (о переквалификации) уже принято", — сказал Ламонов, давая показания по делу своего бывшего начальника Максименко.
По утверждению Ламонова, он не должен был передать эти деньги Максименко, а привез их, "потому что собирался в отпуск, а они лежали у (него) в сейфе". "Их никто не требовал, а я в отпуск уходил, нужно было их кому-то отдать", — заявил свидетель.
По его словам, сумма в 500 тысяч долларов "спонтанно" возникла в ходе разговора с Денисом Богородецким, одним из участников цепочки посредников.
Сам Максименко обвинения во взяточничестве категорически отвергает.