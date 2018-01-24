Суд в Якутии оштрафовал троих мужчин за жестокое убийство медведя

ХАБАРОВСК, 24 янв — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил троих мужчин к штрафу за жестокое убийство медведя, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В декабре 2016 года в интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. После расправы над медведем мужчины погрузили тушу животного в машину, доставили в лагерь и, разделав, употребили в пищу. Проверку по этому факту проводили полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело, в декабре 2017 года его передали в суд.

Как отметила Дворецкая, в ходе расследования дела оно было переквалифицировано с "жестокого обращения с животными" на "незаконную охоту с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства". Такое решение приняли следователи после изучения материалов.

"Суд признал вахтовиков виновными по статье "незаконная охота". Осужденные признали свою вину, осознали свой поступок и искренне раскаялись в содеянном. Суд назначил им штрафы от шести до семи тысяч рублей. Кроме того, они во время следствия возместили ущерб, нанесенный природе", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, размер ущерба природе определяло Минприроды. Каждый из осужденных заплатил по 30 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Дворецкая уточнила, что для каждого из осужденных это была значительная сумма.