Адвокат рассказал, как приговор Максименко скажется на Дрыманове

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мосгорсуд, в случае обвинительного приговора главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, косвенно признает и вину начальника столичного главка ведомства Александра Дрыманова, заявил в суде адвокат Максименко Андрей Гривцов.
По словам Гривцова, решение по уголовному делу Максименко, которое в данный момент рассматривается Мосгорсудом, может "иметь преюдициальное значение", то есть, в случае обвинительного приговора, косвенно признает Дрыманова виновным.
Второй адвокат Максименко Александр Вершинин заявил РИА Новости, что таким, действительно, будет юридическое последствие обвинительного приговора, если он будет вынесен.
В то же время защита Максименко заявляет, что никаких доказательств вины Дрыманова в деле Максименко, кроме упоминания в обвинительном заключении, нет.
Чтобы подтвердить этот тезис (адвокаты уверены, что было именно отказное решение), защита просила суд запросить в СК РФ результаты проверки, однако суд отказал. Прокурор просил запрос не посылать, ссылаясь на то, что в деле Максименко (а именно оно рассматривается сейчас) Дрыманов имеет статус свидетеля.
Вынося отказное решение, судья сослался на то, что Дрыманов в рамках рассматриваемого дела имеет статус (свидетеля), а другие материалы к рассматриваемым материалам не относятся.
Комментарием СК РФ и самого генерала Дрыманова РИА Новости не располагает.