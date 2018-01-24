Адвокат рассказал, как приговор Максименко скажется на Дрыманове

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мосгорсуд, в случае обвинительного приговора главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, косвенно признает и вину начальника столичного главка ведомства Александра Дрыманова, заявил в суде адвокат Максименко Андрей Гривцов.

Накануне прокурор Борис Локтионов, представляющий обвинение в деле Максименко, заявил в суде, ссылаясь на обвинительное заключение, что Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца). Однако в деле Максименко, выделенном в отдельное производство, Дрыманов имеет статус свидетеля.

По словам Гривцова, решение по уголовному делу Максименко, которое в данный момент рассматривается Мосгорсудом, может "иметь преюдициальное значение", то есть, в случае обвинительного приговора, косвенно признает Дрыманова виновным.

Второй адвокат Максименко Александр Вершинин заявил РИА Новости, что таким, действительно, будет юридическое последствие обвинительного приговора, если он будет вынесен.

В то же время защита Максименко заявляет, что никаких доказательств вины Дрыманова в деле Максименко, кроме упоминания в обвинительном заключении, нет.

Как заявлял в суде Гривцов, еще в ноябре в центральный аппарат СК РФ были посланы материалы в отношении Дрыманова с просьбой провести проверку. Поскольку до сих пор о возбуждении дела не сообщалось, защита сделала вывод, что состава преступления в материалах обнаружено не было.

Чтобы подтвердить этот тезис (адвокаты уверены, что было именно отказное решение), защита просила суд запросить в СК РФ результаты проверки, однако суд отказал. Прокурор просил запрос не посылать, ссылаясь на то, что в деле Максименко (а именно оно рассматривается сейчас) Дрыманов имеет статус свидетеля.

Вынося отказное решение, судья сослался на то, что Дрыманов в рамках рассматриваемого дела имеет статус (свидетеля), а другие материалы к рассматриваемым материалам не относятся.

Комментарием СК РФ и самого генерала Дрыманова РИА Новости не располагает.