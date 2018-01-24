Правозащитники попросили СК и МВД взять на контроль ситуацию с "Мемориалом"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев обратились к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, председателю Следственного комитета РФ Алекандру Бастрыкину и Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг правозащитного центра "Мемориал".

Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Под ним также подписались члены правозащитного совета России Александр Черкасов, Валерий Борщёв, Игорь Каляпин, Светлана Ганнушкина, Григорий Мелконянц, Олег Орлов, Наталья Таубина.

"Просим изменить подследственность по уголовным делам, возбужденным в Чеченской Республике в отношении (главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал") Оюба Титиева, делам о поджогах и угрозах в соседних республиках, передав дела структуре, подчиненной центральному аппарату МВД, — Следственному департаменту МВД РФ", — говорится в обращении.

Правозащитники также просят взять под контроль Генеральной Прокуратуры ход расследования событий, связанных с "Мемориалом" и его сотрудниками, а также передать материал проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном, по его утверждению, в отношении него полицейскими, из следственного управления СК РФ по Чеченской республике в вышестоящий следственный орган.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

СПЧ ранее попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации.

После ареста Титиева в офисе ингушского филиала "Мемориала" в Назрани произошел пожар, сгорело несколько компьютеров и мебель. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование уголовного дела.

Во вторник адвокат Петр Заикин, представляющий интересы главы филиала организации в Грозном, заявил РИА Новости, что машину правозащитной организации подожгли накануне в Махачкале. На этом автомобиле ездил в Чечню адвокат, который должен был принять участие в следственных действиях по делу Титиева. Как сообщили РИА Новости в среду в ГУМВД по Дагестану, МВД начало проверку, возбуждено уголовное дело.