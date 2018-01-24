Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Сущенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2018 года", — сказал судья.

Ходатайство о продлении ареста судья Олег Музыченко рассматривал в закрытом судебном заседании, поскольку в обоснование ареста следователь следственного управления ФСБ России представил материалы, имеющие гриф "секретно" и "совершенно секретно". Публично была оглашена лишь резолютивная часть постановления.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. По словам адвоката обвиняемого Марка Фейгина, расследование дела украинца уже завершено.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформ".

Украинское национальное агентство "Укринформ" также сообщило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист, будучи в отпуске, прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.