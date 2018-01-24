В Тульской области женщина до смерти забила годовалого сына

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Жительница Тульской области после ссоры с мужем забила до смерти годовалого сына, который раздражал ее своим плачем, сообщило в среду региональное управление СК России.

В одной из квартир города Богородицк 23 января 2018 года обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела. Следствием в отношении 39-летней матери возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"По версии следствия, 20 января 2018 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", — сообщает СУСК.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК России Зинаида Каминская, отец ребенка, ранее судимый, был во время случившегося на работе. По словам Каминской, мужчина поссорился с женой, а женщина после конфликта разозлилась на ребенка, который плакал и не мог успокоиться. По предварительной информации, женщина злоупотребляла спиртными напитками, однако семья на учете как неблагополучная не состояла. Убитый мальчик был единственным ребенком подозреваемой.

"В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", — информирует следствие.

Женщина задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.