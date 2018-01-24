В Тульской области женщина до смерти забила годовалого сына

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Жительница Тульской области после ссоры с мужем забила до смерти годовалого сына, который раздражал ее своим плачем, сообщило в среду региональное управление СК России.
В одной из квартир города Богородицк 23 января 2018 года обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела. Следствием в отношении 39-летней матери возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"По версии следствия, 20 января 2018 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", — сообщает СУСК.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК России Зинаида Каминская, отец ребенка, ранее судимый, был во время случившегося на работе. По словам Каминской, мужчина поссорился с женой, а женщина после конфликта разозлилась на ребенка, который плакал и не мог успокоиться. По предварительной информации, женщина злоупотребляла спиртными напитками, однако семья на учете как неблагополучная не состояла. Убитый мальчик был единственным ребенком подозреваемой.
Женщина задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.