Улюкаев не жалуется на условия в СИЗО, рассказала Москалькова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев не жаловался на условия содержания в СИЗО, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

"Жалоб и обращений на нарушение его прав не поступало", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Совета судей РФ.

Москалькова пояснила, что сама его не посещала, так как специфика ее работы предполагает именно реакцию на конкретные жалобы.

Улюкаев находится в СИЗО особой категории "Кремлевский централ". Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Приговор был обжалован 19 декабря, в СИЗО бывший министр ждет решения апелляции.