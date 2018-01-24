В Новокузнецке проверяют данные о девочке, высаженной из автобуса на мороз

КЕМЕРОВО, 24 янв — РИА Новости. Следственное управление СК по Кемеровской области проверяет информацию о том, что в Новокузнецке кондуктор в мороз высадила из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, накануне вечером кондуктор заставила выйти из автобуса 11-летнюю девочку, у которой не приняли на том маршруте транспортную карту, а наличных денег у нее не оказалось. На улице в это время было минус 35.

Следователям предстоит установить номер маршрута, кондуктора, выяснить все обстоятельства произошедшего, а также узнать, получил ли ребенок какой-либо вред здоровью. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

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Представитель компании-перевозчика заявил местным СМИ, что также разбирается в обстоятельствах инцидента. Со всеми кондукторами, по его словам, провели профилактические беседы о том, что детей высаживать нельзя.

По прогнозу, в Кузбассе до конца недели сохранятся сильные морозы — до минус 35 градусов, местами — ниже минус 40. От переохлаждений и обморожений за последние три дня, по официальным данным, пострадали 118 человек, 55 из них потребовалась госпитализация.