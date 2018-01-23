Выигравший квартиру в Новосибирске оказался знакомым ведущего розыгрыша

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Розыгрыш квартиры от торгового центра "Большая медведица" в Новосибирске вызвал резонанс в соцсетях, пользователи которых обвинили организаторов в обмане из-за того, что победитель назвал позвонившего ему ведущего церемонии по имени.

В торговом комплексе 20 января были разыграны призы среди покупателей. В итоге, когда ведущий церемонии Антон Седов позвонил по мобильному телефону победителю, включив громкую связь, то весь зал услышал слова "Привет, Антон". Видеозапись попала в социальные сети, многие пользователи которых, как и другие участники акции, назвали розыгрыш нечестным.

В администрации торгового комплекса РИА Новости пояснили, что все победители определялись по одному и тому же принципу – купоны из прозрачного куба вытаскивал ребенок, приглашенный из зала. В случае если участник акции не присутствовал на мероприятии (согласно правилам акции, это необязательное условие), ведущий набирал номер телефона, указанный на купоне и звонил победителю только после того, как наблюдатель из зала соглашался с тем, что номер купона и номер, набранный ведущим, совпадают.

"Ведущий мероприятия Антон Седов для связи с победителями акции использовал свой телефон. Антон – медийная личность, и номер его телефона может быть у многих людей в городе. Учитывая, что по роду своей профессиональной деятельности Колганов Роман сообщает, что он диджей, наверное, они могут быть знакомы", — сообщил представитель ТЦ.

В "Большой медведице" отметили, что победитель розыгрыша предоставил организаторам копии всех необходимых для участия в розыгрыше документов, а именно: часть купона, свой паспорт и чеки, подтверждающие покупки в торговом комплексе.

Сам Роман Колганов написал на портале отзывов "Фламп", что работает диджеем и действительно по работе в одной сфере знает Седова. Номер ведущего был записан в его в телефонной книге.

"Я не понимаю, почему люди верят во все, кроме случайности … В любом случае, на все вопросы отвечу, чтобы ни у кого не было сомнений. Все чеки есть, купоны скинуты, по-моему, еще в ноябре… так что, кому повезло, тому повезло. Единственное, на мой взгляд, что не надо было делать администрации — это использовать мобильный ведущего для этих звонков", — написал победитель розыгрыша.