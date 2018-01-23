"Мемориал" обратился к правоохранителям из-за поджога их машины в Махачкале

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал" обратился в правоохранительные органы в связи с поджогом машины представительства организации в Махачкале, сообщил РИА Новости член правления "Мемориала" Олег Орлов.

Ранее адвокат Петр Заикин, представляющий интересы главы филиала организации в Грозном, заявил РИА Новости, что машину правозащитной организации "Мемориал" подожгли накануне в Махачкале. На этом автомобиле ездил в Чечню адвокат, который должен был принять участие в следственных действиях по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. В то же время МВД и МЧС Дагестана факт поджога не подтверждали.

"Это поджог автомобиля представительства правозащитного центра "Мемориал". То, что на нем ездил адвокат, не означает, что это его автомобиль. Все сделано (направлено обращение правоохранителям), понятно, что это отдел МВД по какому-то району…. Уже обратились, уже очевидно, что совершен поджог. Уже на месте, ну я думаю, что уже работают дознаватели", — сказал Орлов РИА Новости.

В "Мемориале" сообщили, что поздно вечером 22 января был подожжен автомобиль "Волга" представительства правозащитного центра в Дагестане. "Водитель, как обычно, припарковал машину среди других автомобилей возле своего дома. Около 22 часов ему позвонил сосед и сказал, что его машина горит. Водитель при помощи соседей начали гасить пламя, подъехали пожарные, поэтому огонь охватил только переднюю части автомобиля: сгорело колесо и резиновые уплотнения, обгорела краска на капоте. Рядом с машиной валялась емкость с остатками бензина", — информируют правозащитники. Отмечается, что место инцидента уже осмотрел участковый оперуполномоченный, начал работать дознаватель.

Ранее пожар произошел в офисе ингушского филиала "Мемориала" в Назрани, сгорело несколько компьютеров и мебель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование уголовного дела.

В середине января в Чечне был арестован глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Ттиев по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

СПЧ попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.