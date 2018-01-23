Под Владимиром умер младенец, которого пьяная бабушка уронила на пол

БРЯНСК, 23 янв – РИА Новости. Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, которая, по предварительным данным, будучи нетрезвой, уронила трехмесячного внука на пол, из-за чего он впоследствии скончался, сообщило СУСК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Днем 15 января 2018 года бабушка новорожденного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушенной координации движений и бдительности, из кроватки взяла на руки проснувшегося плачущего малыша, начала его укачивать и уронила ребенка… Согласно заключению экспертов, причиной гибели мальчика явилась черепно-мозговая травма в сочетании с нараставшим отеком головного мозга", — говорится в сообщении.

К врачам родные ребенка обратились только на третий день, спасти ребенка не удалось.

Следствие установило, что трагедия произошла в семье, которая состояла на учете как социально опасная. В двухкомнатной квартире вместе с женщиной проживала семья ее 17 летней дочери, у которой к моменту трагедии был еще и старший ребенок 1,5 лет. В настоящее время старшего мальчика передали под опеку государства, добавляет СУСК.