Источник рассказал, в какую колонию этапируют "хабаровских живодерок"

ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Осужденных "хабаровских живодерок" в Иркутской области могут разместить только в исправительной колонии №11, где отбывают наказание ранее не судимые женщины, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Иркутской области, в регионе есть две колонии для осужденных женщин. Обе находятся в поселке Бозой. "Исправительная колония №11 предназначена для женщин, отбывающих первый срок, ИК-40 – для тех, кто ранее уже был судим. Поэтому ранее не судимые Савченко и Орлова могут быть эпатированы только в ИК-11", — сказал собеседник агентства.
Исправительная колония №11 находится неподалеку от Иркутска — в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района. Одной из ее особенностей является участие в эксперименте по апробации центров исправления осужденных. В них созданы облегченные условия содержания за добросовестный труд и хорошее поведение.
С 1999 года ИК-11 вошла в Бозойское объединение исправительных колоний №1, куда кроме нее включены еще два учреждения. В ОИК-1 работают банно-прачечные комбинаты, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви.