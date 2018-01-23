Источник рассказал, в какую колонию этапируют "хабаровских живодерок"

Алёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда. Архивное фото

Алёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда. Архивное фото

ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Осужденных "хабаровских живодерок" в Иркутской области могут разместить только в исправительной колонии №11, где отбывают наказание ранее не судимые женщины, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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Это больные люди, их нужно лечить Результаты 8.1% Крупного денежного штрафа

9.5% Принудительных работ

61.7% Лишения свободы

20.7% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Ранее сообщалось, что двух хабаровчанок Алену Савченко и Алину Орлову, осужденных за жестокие убийства животных, перевели из СИЗО в колонию. По сообщению хабаровских СМИ, девушки будут отбывать срок в колонии Иркутской области.

Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Иркутской области, в регионе есть две колонии для осужденных женщин. Обе находятся в поселке Бозой. "Исправительная колония №11 предназначена для женщин, отбывающих первый срок, ИК-40 – для тех, кто ранее уже был судим. Поэтому ранее не судимые Савченко и Орлова могут быть эпатированы только в ИК-11", — сказал собеседник агентства.

Исправительная колония №11 находится неподалеку от Иркутска — в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района. Одной из ее особенностей является участие в эксперименте по апробации центров исправления осужденных. В них созданы облегченные условия содержания за добросовестный труд и хорошее поведение.

В ИК-11 есть швейная фабрика и вязальный цех. При фабрике работает профессиональное училище, где женщины-осужденные, не имеющие специальности, могут обучиться профессии швеи. В колонии также есть вечерняя средняя школа.

С 1999 года ИК-11 вошла в Бозойское объединение исправительных колоний №1, куда кроме нее включены еще два учреждения. В ОИК-1 работают банно-прачечные комбинаты, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви.