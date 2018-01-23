В Щелково полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли 15 тонн фальсифицированного алкоголя и около 16 тысяч бутылок в подпольном цеху в подмосковном Щелково, подозреваемый задержан, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Щелковское" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции. В результате мероприятия… изъято 15 тонн спиртосодержащей продукции, около 16 тысяч бутылок алкогольной продукции якобы известных брендов и федеральные специальные марки с признаками подделки. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 33 миллионов рублей", — рассказала Петрова журналистам.

Она добавила, что по подозрению в организации незаконного производства задержан 53-летний житель Москвы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки".