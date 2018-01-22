Полицейские за взятку отпустили разбойников, которые ехали грабить магазин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двух полицейских в Подмосковье обвинили в том, что они в ноябре прошлого года остановили для проверки машину без номеров, в которой обнаружили предметы для совершения преступления, но за вознаграждение отпустили злоумышленников, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Врадий рассказала, что инцидент произошел 9 ноября 2017 года: двое обвиняемых — инспектора патрульно-постовой службы Королева обнаружили автомашину "ВАЗ-2170" без регистрационных знаков, в которой находились четверо мужчин.
"При досмотре сотрудники обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз, перчатки. Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили", — сказала Врадий.
Вместо этого, установило следствие, полицейские потребовали передать им 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив от указанных лиц денежную сумму 55 тысяч рублей, сотрудники полиции вернули им документы и ключи от машины, и разрешили проследовать им дальше, добавила Врадий.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили агентству, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. По ее итогам сотрудников уволят из органов внутренних дел, также будут наказаны их руководители.