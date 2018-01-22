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Происшествия

Полицейские за взятку отпустили разбойников, которые ехали грабить магазин

23:5722.01.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двух полицейских в Подмосковье обвинили в том, что они в ноябре прошлого года остановили для проверки машину без номеров, в которой обнаружили предметы для совершения преступления, но за вознаграждение отпустили злоумышленников, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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По данным следствия, в результате четверо мужчин проследовали в Балашиху, где совершили разбойное нападение на продуктовый магазин.

Врадий рассказала, что инцидент произошел 9 ноября 2017 года: двое обвиняемых — инспектора патрульно-постовой службы Королева обнаружили автомашину "ВАЗ-2170" без регистрационных знаков, в которой находились четверо мужчин.

"При досмотре сотрудники обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз, перчатки. Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили", — сказала Врадий.

Вместо этого, установило следствие, полицейские потребовали передать им 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив от указанных лиц денежную сумму 55 тысяч рублей, сотрудники полиции вернули им документы и ключи от машины, и разрешили проследовать им дальше, добавила Врадий.

Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По ее словам, сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), они арестованы судом.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили агентству, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. По ее итогам сотрудников уволят из органов внутренних дел, также будут наказаны их руководители.

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Происшествия
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Популярные комментарииВсе комментарии
Wstfgl .
Аж мульт "Ограбление по... итальянски" вспомнился..
23:59
22.01.2018
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