В Кировской области задержали главу региональной ГИБДД

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава УГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков "Камаз", причиненный ущерб оценивается в 837 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по региону.

"По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "создание преступного сообщества и участие в нем" и "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" задержан начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников", — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, директор ООО "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество, в состав которой вошли директор и коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также ряд сотрудников УГИБДД по Кировской области.

Как считают следователи, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года эти люди "приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси "Камаз", соответствующих второму экологическому классу (реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена)". Затем, по данным ведомства, они сфальсифицировали паспорта машин, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу, и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно зарегистрировали их в МРЭО ГИБДД.

Все 279 "Камазов" были проданы, а покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 миллионов рублей, добавили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что генеральный и коммерческий директора ООО "Ренбизнесавто" находятся под арестом. 7 января был задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.