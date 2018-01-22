Пожар на элеваторе под Оренбургом локализовали

УФА, 22 янв — РИА Новости. Пожар в хлебоприемном пункте в Оренбургской области, площадь которого составила 100 квадратных метров, локализован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по области Татьяна Самойлова.

Ранее областной МЧС сообщал, что в 15.44 по местному времени (13.44 мск) загорелся хлебоприемный пункт на станции Дубиновка Кувандыкского городского округа. На ликвидации крупного пожара были задействованы 41 человек и 17 единиц техники.

"Возгорание локализовано в 17.34 (15.34), площадь пожара составила 100 квадратных метров", — сказала агентству Самойлова. Она отметила, что это отдельно стоящее здание, опасности распространения огня на другие объекты нет.

"Информации о пострадавших или погибших не поступало", — пояснила собеседница.