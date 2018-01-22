Более 30 человек сообщили об ущербе после ЧП на нефтепроводе под Саратовом

Пожар на нефтепроводе под Саратовом (31)

В Саратовской области ведутся работы по устранению последствий порыва магистрального нефтепровода. 19 января 2018

В Саратовской области ведутся работы по устранению последствий порыва магистрального нефтепровода. 19 января 2018

САРАТОВ, 22 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комиссия по оценке ущерба получила 36 заявлений от жителей села Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщил РИА Новости в понедельник зампред правительства региона Александр Буренин.

На магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев — Тихорецк 18 января около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила 2 тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около 2 тысяч кубических метров. За медицинской помощью никто не обращался.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля.

В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Нефтепровод запустили после ремонта в воскресенье.

"Комиссия провела подворовой обход, оформлены 36 заявлений на компенсацию ущерба от граждан. Общая сумма (заявленного ущерба) пока уточняется", — сказал собеседник агентства.

Буренин уточнил, что компенсации жителям будут выплачиваться за счет средств "Транснефти".