Более 30 человек сообщили об ущербе после ЧП на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 22 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комиссия по оценке ущерба получила 36 заявлений от жителей села Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщил РИА Новости в понедельник зампред правительства региона Александр Буренин.
Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля.
В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Нефтепровод запустили после ремонта в воскресенье.
"Комиссия провела подворовой обход, оформлены 36 заявлений на компенсацию ущерба от граждан. Общая сумма (заявленного ущерба) пока уточняется", — сказал собеседник агентства.
Буренин уточнил, что компенсации жителям будут выплачиваться за счет средств "Транснефти".