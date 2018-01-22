На Алтае бабушка с внуком замерзли насмерть в сорокаградусный мороз

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Следственные органы Алтайского края проводят доследственную проверку по факту смерти в Бийске бабушки и ее внука от обморожения, сообщило СУСК РФ по региону.
"Правоохранители при первичном осмотре не нашли видимых следов насильственной смерти на телах погибших. По факту случившегося начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пожилая женщина вышла на улицу, ей стало плохо, она упала на снег и замерзла.
В настоящий момент в крае установилась аномально низкая температура, столбики термометров опускаются ниже 40 градусов.