На Алтае бабушка с внуком замерзли насмерть в сорокаградусный мороз

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Следственные органы Алтайского края проводят доследственную проверку по факту смерти в Бийске бабушки и ее внука от обморожения, сообщило СУСК РФ по региону.

Тело женщины нашли во дворе дома, ее внука — в подъезде.

"Правоохранители при первичном осмотре не нашли видимых следов насильственной смерти на телах погибших. По факту случившегося начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пожилая женщина вышла на улицу, ей стало плохо, она упала на снег и замерзла.

В настоящий момент в крае установилась аномально низкая температура, столбики термометров опускаются ниже 40 градусов.