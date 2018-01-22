СК возбудил дело после пожара под Омском, в котором погибли пятеро детей

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Пятеро приемных детей погибли при пожаре в Омской области, возбуждено дело, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным главка МЧС, возгорание в частном жилом доме в селе Седельниково возникло днем в понедельник. Очевидец сообщил, что в доме могут находиться пятеро детей. Площадь пожара в жилом двухквартирном доме, по предварительной информации, составляет 125 квадратных метров. Пожар был локализован.

"В селе Седельниково Омской области произошло возгорание двухэтажного деревянного частного дома, во время пожара погибли пятеро детей. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пять из которых — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Предположительно, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси, накануне заправленный газовый баллон занес в дом отец. Более точно причина пожара будет названа после окончания осмотра места происшествия и получения заключения пожарно-технической экспертизы.

Кроме того, следствию предстоит установить условия, в которых проживали дети. В рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям супружеской пары, а также действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья, указано в сообщении СК.