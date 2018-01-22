В Югре подросток впал в кому при лечении от менингита

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после того, как подросток, которого врачи лечили от менингита, впал в кому, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что 13-летний подросток в начале октября поступил в инфекционное отделение Нижневартовской окружной детской клинической больницы с подозрением на менингит, но за время лечения в медицинском учреждении состояние пациента ухудшилось.

"Он впал в кому. Следствие полагает, что ухудшение состояния здоровья подростка могло произойти в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи", — говорится в сообщении следственного управления.

Уголовное дело, по данным ведомства, возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследования назначены экспертизы, которые, как подчеркивается, "позволят сделать вывод о наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и наступившими последствиями". Допрашиваются медицинские работники и родственники мальчика, кроме того, при участии специалистов изучается медицинская документация, связанная со здоровьем подростка.

Как пишет мать ребенка в социальных сетях, мальчик находится в коме более 45 дней, в течение которых у него было две остановки сердца. По словам матери, она "в неведении, от чего и чем лечат" ее сына врачи.