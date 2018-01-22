На Ямале при обустройстве зимника под лед ушел трактор, водитель погиб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе при обустройстве сезонной дороги под лед ушел трактор, водитель погиб, сообщили РИА Новости в окружном управлении МЧС.

Инцидент произошел утром в понедельник. По словам представителя ведомства, трактор работал при обустройстве зимней дороги в Ямальском районе ЯНАО.

"Сегодня при подготовке неэксплуатируемого автозимника… ушел под лед трактор "Кировец". По предварительной информации, водитель не смог выбраться, поскольку была нарушена техника безопасности — дверь трактора была закрыта", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что толщина льда на указанном участке составляет 60 сантиметров, это "допустимо для проезда тяжелой техники". В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

В середине января в Надымском районе едва не произошел аналогичный инцидент. Как рассказали РИА Новости в окружном управлении МЧС, трактор, расчищая от снега площадку возле крещенской купели, продавил лед, однако трагедии удалось избежать за счет своевременной реакции как водителя транспорта, так и его коллег.