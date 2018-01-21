СК начал проверку из-за отключения тепла в домах после аварии в Твери

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку в связи с отключением тепла в нескольких десятках домов в Твери из-за аварии на магистральном трубопроводе в воскресенье, сообщило СУ СКР по региону.

Ранее администрация Твери сообщила, что в воскресенье на улице Дачной произошло повреждение трубопровода. В связи с чем без тепла оказались несколько десятков домов. По состоянию на 12.00 мск тепла не было у жителей порядка 30 домов. Ликвидацией аварии занимается "Тверская генерация". В Твери днем в воскресенье примерно 8 градусов мороза.

СК сообщает, что начата проверка по сообщениям в СМИ об отключениях тепла и горячей воды. При этом следствие отмечает, что воскресное повреждение магистрального трубопровода в Твери является "очередным".

"Проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что прекращена подача теплоснабжения в 61 дом, 35 их которых жилые", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в зоне прекращения подачи теплоснабжения также находятся социально значимые объекты.