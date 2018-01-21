В Бурятии опровергли слухи о смерти пострадавшей при нападении в школе

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 21 янв — РИА Новости. Врачи Улан-Удэ опровергли информацию о том, что одна из пострадавших при нападении на школу скончалась, ее состояние не ухудшалось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что девочка, которая серьезнее всего пострадала при нападении на школу в Улан-Удэ, скончалась в реанимации.

"Девочка не скончалась, ее состояние не ухудшается, однако остается тяжелым", — сказала Хамаганова.

Как рассказал журналистам нейрохирург, который оперировал девочку, Вильям Хачатрян, девочка находится под медикаментозным наркозом, она не в коме.

"Ее состояние не ухудшается, возможно, в ближайшие дни мы будем выводить ее из-под наркоза, а также будем наблюдать ее состояние в течение ближайших семи дней", — сказал нейрохирург, добавив, что, если потребуется, возможен перевод девочки в специализированную клинику в федеральном центре.

Как сообщил РИА Новости коллега Хачатряна, ближайшие десять дней будут для девочки критичными. "Именно в этот период могут выясниться или обнаружиться разные осложнения", — сказал собеседник агентства.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".