В Бурятии опровергли слухи о смерти пострадавшей при нападении в школе

УЛАН-УДЭ, 21 янв — РИА Новости. Врачи Улан-Удэ опровергли информацию о том, что одна из пострадавших при нападении на школу скончалась, ее состояние не ухудшалось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.
"Девочка не скончалась, ее состояние не ухудшается, однако остается тяжелым", — сказала Хамаганова.
Как рассказал журналистам нейрохирург, который оперировал девочку, Вильям Хачатрян, девочка находится под медикаментозным наркозом, она не в коме.
Как сообщил РИА Новости коллега Хачатряна, ближайшие десять дней будут для девочки критичными. "Именно в этот период могут выясниться или обнаружиться разные осложнения", — сказал собеседник агентства.
Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.
По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".