Бастрыкин взял на контроль уголовное дело мэра Махачкалы

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что Мусаев подозревается в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

"В настоящее время Мусаев задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила она.