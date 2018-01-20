Первый день после ЧП в Бурятии: детей прооперировали, в школах наймут ЧОП

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Врачи в субботу прооперировали самых тяжелых пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ. Республиканские власти после ЧП решили ввести в каждой школе пропускной режим и увеличить штат психологов.
По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
Детей прооперировали
В субботу в Улан-Удэ прибыли медики из Санкт-Петербурга — микрохирург, нейрохирурги и нейрореаниматолог. Они прооперировали кисть одной пострадавшей девочки и нейрохирургическую травму другой, которая находится в коме.
Операция по восстановлению пальцев длилась шесть часов, и врачи дают благоприятный прогноз на восстановление. По девочке в коме специалисты пока не могут дать прогноза, как и не могут сказать, насколько успешно прошла операция, сообщил представитель Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев отметил, что девочка, которая остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей потребуется пластическая операция, ее проведут за счет бюджетных средств после того, как она выйдет из тяжелого состояния. Министр также рассказал, что подозреваемый в нападении школьник находится в тяжелом состоянии. "Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает", — сказал Самбуев.
По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней. У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.
Каждой школе — по психологу
Дамдинов подчеркнул, что предлагается также провести мониторинг соцсетей совместно с Роскомнадзором. По его словам, ЧП носит системный характер. Говоря о связи подобных инцидентов в российских школах, Дамдинов отметил, что ребята будто действовали по одному сценарию.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что вскоре в каждой школе республики будет психолог — постоянный или приходящий. В школе, где произошло ЧП, психолог есть. По словам Цыденова, этот специалист работал раньше с подростком, устроившим нападение, но он у него не вызвал подозрений.
Цыденов также пообещал усилить работу с семьями в регионе, так как, по его мнению, "агрессия ребенка порождается в первую очередь из-за проблем в семье". Кроме того, глава региона заявил, что в каждой школе Бурятии будет организован пропускной режим. На входе будут дежурить или сотрудник ЧОП, или сотрудник школы. Деньги на эти цели выделят из бюджета республики.
"Тихий и нормальный с виду"
Вежевич сообщила, что учительнице и пострадавшим детям специальным постановлением властей города будет выплачена моральная компенсация в денежном выражении. Также омбудсмен после заключения врачей и окончания курса лечения, вероятно, поставит вопрос о выделении санаторно-курортной путевки учительнице.
Сама пострадавшая говорит, что никогда бы не подумала, что подозреваемый в нападении школьник может такое сделать.
Ранее ряд СМИ писал, что мотивом нападения могла стать полученная двойка. Школьники рассказали РИА Новости, что подросток учился на четверки и пятерки, однако недавно получил двойку.
В здании школы, где произошло нападение, продолжаются следственные действия. Власти обещают, что в понедельник школа возобновит работу.