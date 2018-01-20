Первый день после ЧП в Бурятии: детей прооперировали, в школах наймут ЧОП

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Врачи в субботу прооперировали самых тяжелых пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ. Республиканские власти после ЧП решили ввести в каждой школе пропускной режим и увеличить штат психологов.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу утром. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Детей прооперировали

В субботу в Улан-Удэ прибыли медики из Санкт-Петербурга — микрохирург, нейрохирурги и нейрореаниматолог. Они прооперировали кисть одной пострадавшей девочки и нейрохирургическую травму другой, которая находится в коме.

Операция по восстановлению пальцев длилась шесть часов, и врачи дают благоприятный прогноз на восстановление. По девочке в коме специалисты пока не могут дать прогноза, как и не могут сказать, насколько успешно прошла операция, сообщил представитель Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин рассказал РИА Новости, что из семи пострадавших двое детей находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Тем не менее, у всех, по его словам, наблюдается положительная динамика.

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев отметил, что девочка, которая остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей потребуется пластическая операция, ее проведут за счет бюджетных средств после того, как она выйдет из тяжелого состояния. Министр также рассказал, что подозреваемый в нападении школьник находится в тяжелом состоянии. "Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает", — сказал Самбуев.

По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней. У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.

Каждой школе — по психологу

После этого ЧП встал вопрос о работе служб психологов в школах страны. Депутат ГД от Бурятии Алдар Дамдинов заявил, что решение об увеличении штата психологов в российских школах уже принято. Он также отметил, что стоит вопрос и о повышении квалификации этих специалистов.

Дамдинов подчеркнул, что предлагается также провести мониторинг соцсетей совместно с Роскомнадзором. По его словам, ЧП носит системный характер. Говоря о связи подобных инцидентов в российских школах, Дамдинов отметил, что ребята будто действовали по одному сценарию.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что вскоре в каждой школе республики будет психолог — постоянный или приходящий. В школе, где произошло ЧП, психолог есть. По словам Цыденова, этот специалист работал раньше с подростком, устроившим нападение, но он у него не вызвал подозрений.

Цыденов также пообещал усилить работу с семьями в регионе, так как, по его мнению, "агрессия ребенка порождается в первую очередь из-за проблем в семье". Кроме того, глава региона заявил, что в каждой школе Бурятии будет организован пропускной режим. На входе будут дежурить или сотрудник ЧОП, или сотрудник школы. Деньги на эти цели выделят из бюджета республики.

"Тихий и нормальный с виду"

Учительница Ирина Раменская, пытавшаяся спасти детей во время нападения, находится в больнице. В субботу ее навестили советники детского омбудсмена Анны Кузнецовой Михаил Орлов, Дмитрий Некоркин и детский омбудсмен в Бурятии Татьяна Вежевич.

Вежевич сообщила, что учительнице и пострадавшим детям специальным постановлением властей города будет выплачена моральная компенсация в денежном выражении. Также омбудсмен после заключения врачей и окончания курса лечения, вероятно, поставит вопрос о выделении санаторно-курортной путевки учительнице.

Сама пострадавшая говорит, что никогда бы не подумала, что подозреваемый в нападении школьник может такое сделать.

"Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он поступил. Как закрою глаза, стоит в глазах: огонь, дым, как загорелся класс. Только одна мысль была — как спасти детей", — рассказала учительница.

Ранее ряд СМИ писал, что мотивом нападения могла стать полученная двойка. Школьники рассказали РИА Новости, что подросток учился на четверки и пятерки, однако недавно получил двойку.

В здании школы, где произошло нападение, продолжаются следственные действия. Власти обещают, что в понедельник школа возобновит работу.