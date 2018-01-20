В "Транснефти" назвали сроки рекультивации земель в районе ЧП под Саратовом

САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Рекультивацию земель сельхозназначения в селе Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, планируется провести в течение года, сообщил в субботу гендиректор АО "Транснефть-Приволга" Андрей Сювак.
По его словам, на территории села завершена уборка замазученного грунта и проведена техническая рекультивация.
В пресс-службе администрации отметили, что Сювак на сходе граждан в Красноармейском в субботу принес жителям публичные извинения за аварию.
Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Разлившуюся нефть уже собрали, а загрязненный грунт убрали. Завершить ремонт нефтепровода планируется к 18.00 мск воскресенья.