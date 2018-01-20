С подростком, напавшим на школьников в Бурятии, ранее работал психолог

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Психолог ранее работал с подростком, который напал на учеников в школе в Улан-Удэ, однако не обнаружил отклонений в поведении, сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"В этой школе есть психолог. Он общался с этим молодым человеком, но в тот период времени не нашел отклонений", — сказал глава республики.

По его словам, это происходило не так давно — в течение года.