СК возбудил дело об избиении врача скорой, прибывшей на вызов в Твери

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело об избиении врача прибывшей на вызов бригады скорой помощи в Твери, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ области.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку информации о том, что 18 января у подъезда дома по бульвару Гусева микрорайона "Южный" в Твери пьяная компания избила одного из прибывших по вызову врачей бригады "скорой помощи".

"После помещения нуждающегося в медицинской помощи гражданина в соответствующий автомобиль, последний стал вести себя неадекватно, размахивать ногами и руками, ударив два раза рукой фельдшера. После чего указанное лицо было выведено из автомобиля скорой медицинской помощи его друзьями. Находясь около автомобиля скорой медицинской помощи, гражданин взял неустановленный предмет, имеющий острые грани, которым нанес не менее одного удара в область лица фельдшера", — говорится в сообщении.

По данным СК фельдшер получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму глаза. А напавший на него "пациент" со своими приятелями скрылся с места происшествия.

"В отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои)", — информирует следствие.

Степень тяжести повреждений медработника установит экспертиза.