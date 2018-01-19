Воевавший за боевиков в Сирии житель Ингушетии пойдет под суд

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении жителя республики, который обвиняется в участии в деятельности международной террористической организации на территории Сирии, откуда, получив ранение, вернулся в Россию.

"Следствием установлено, что 27-летний житель селения Экажево с января 2015 года на территории Сирии участвовал в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ), выполняя функции рядового участника. Получив ранение, он в марте 2015 года вернулся в Российскую Федерацию с намерением продолжить противоправную деятельность", — говорится в сообщении прокуратуры Ингушетии.

После задержания в феврале 2017 года у мужчины, отмечает надзорное ведомство, было обнаружено самодельное взрывное устройство – так называемая "хаттабка". Ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконный оборот взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокуратурой республики направлено для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд", — уточняет прокуратура.

*Террористическая организация, запрещенная в России.