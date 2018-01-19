В Росприроднадзоре оценили ущерб от аварии на нефтепроводе

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Объем разлившейся нефти после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области предварительно оценивается в 2 тысячи кубометров, сообщил в пятницу Росприроднадзор.

"По предварительной оценке, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 2 тысячи квадратных метров. Объем разлившейся нефти — порядка 2 тысяч кубометров. Саратовским управлением Росприроднадзора ведется сбор данных для оценки экологического ущерба территории, отобраны и направлены на анализ пробы загрязненного грунта", — говорится в сообщении.

© Фото : предоставлено МЧС России В Саратовской области ведутся работы по устранению последствий порыва магистрального нефтепровода. 19 января 2018 © Фото : предоставлено МЧС России В Саратовской области ведутся работы по устранению последствий порыва магистрального нефтепровода. 19 января 2018

В ведомстве отметили, что аварийные бригады АО "Транснефть — Дружба", АО "Черномортранснефть", оснащенные специализированной техникой, ликвидировали последствия выхода нефтепродуктов с применением сорбента. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По данным МЧС, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров. По информации "Транснефти", объем выхода нефти составил около 900 кубических метров, однако источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщал о порядка двух тысяч кубов.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти пообещали переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.