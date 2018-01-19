Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека погибли, трое, в том числе малолетний ребенок, госпитализированы с различными травмами после столкновения двух легковых автомобилей в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня около 20.00 (местного времени) столкнулись два Nissan AD. Три человека погибли. Три, в том числе ребенок, предположительно, пяти лет, госпитализированы. Предварительно их состояние оценивается как тяжелое", — сказали в пресс-службе.

По ее словам, на месте происшествия работает оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности пострадавших.