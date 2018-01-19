"Транснефть" назвала причину аварии на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Предварительной причиной аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области является дефект сварного шва, сообщил журналистам в пятницу гендиректор АО "Транснефть-Приволга" Андрей Сюмак.

"Разрушился сварной шов… Мы до 21 января закончим замену дефектного участка, затем он будет исследован на специализированном предприятии, и уже после получения отчета об исследовании данного дефектного стыка будет установлена причина", — сказал он.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По данным МЧС, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров. По информации "Транснефти", объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти пообещали переселить в новую квартиру до 3 февраля. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.