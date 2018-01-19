Упавший в Кирове кран проломил крышу дома и две квартиры, сообщил источник

Падение башенного крана на жилой дом в Кирове (7)

Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове

Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Упавший на жилой дом башенный кран в Кирове разрушил крышу и две квартиры, здание планируют обследовать при помощи мобильного комплекса "Стрела", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Повреждены кровля и две квартиры второго этажа жилого дома, припаркованный легковой автомобиль", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома отселены 12 человек, в том числе двое детей. Для пострадавших готовится пункт временного размещения на базе гостиницы.

Из Нижнего Новгорода готовится вылететь вертолет Ми-8 с мобильным диагностическим комплексом "Стрела" для обследования дома на предмет прочности.

Комплекс предназначен для оперативной оценки технического состояния зданий и сооружений, опасности их обрушения и возможного риска для людей внутри или поблизости объектов.