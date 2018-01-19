Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В пятницу утром в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ подросток с топором напал на школу. По последним данным, пострадали семеро человек, в том числе сам злоумышленник.

Что произошло

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Инцидент произошел утром в микрорайоне "Сосновый бор". По предварительным данным, девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса школы №5, а затем облил кабинет воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Подростка задержали.

Позже МЧС подтвердило информацию о возгорании, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. Пожар потушили.

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, подросток, напавший на учеников в школе Улан-Удэ, ранее не попадал в поле зрения полиции.

Свидетельства очевидцев

По словам собеседника агентства, девятиклассник жил в благополучной семье.

Как сообщил агентству один из учащихся школы, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали, что учебная.

Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука.

Подросток также рассказал, что все дети вышли во двор, стояли там минут десять, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

Другой ученик рассказал РИА Новости, что нападавшие сначала кинули "коктейль Молотова", после чего повалили девочку на пол и нанесли удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое, они из этой же школы.

Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото двоих нападавших, рассказал РИА Новости один из учеников школы Даниил.

"Из нашей школы они. У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки", — сказал ученик.

Еще один школьник сообщил, что охранников в школе Улан-Удэ, где было совершено нападение, нет, на входе сидят вахтерши.

По словам школьника, при входе учеников не проверяют и, насколько ему известно, посторонних посетителей тоже. Он отметил также, что вахтерши "в возрасте".

Состояние пострадавших

Всего при нападении пострадали семеро человек. Одиннадцатилетняя девочка находится в очень тяжелом состоянии, медики зафиксировали у нее черепно-мозговую травму.

В региональном Минздраве рассказали, что школьница сейчас находится в медицинской коме, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Еще одной пострадавшей ученице ампутировали два пальца.

"Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны", — рассказал РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф в Бурятии.

При атаке пострадала и учительница. Ее сын рассказал, что ей оказали предварительную медпомощь.

"Сейчас увезли в БСМП, она в сознании, разговаривает", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что у больницы Улан-Удэ, куда госпитализировали пострадавших, нет проблем с обеспечением кровью или лекарствами.

"Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ведутся консультации с московскими коллегами. Все специалисты грамотные и работу знают", — сообщили в региональном Минздраве.

Реакция властей

После инцидента во всех учебных заведения Бурятии усилили меры безопасности. На месте происшествия работают чиновники правительства республики, главы Минздрава и Минобрнауки региона, сотрудники прокуратуры, МВД, СК и командование 36-ой армии ВС.

Кроме того, в Улан-Удэ направились сотрудники Минобрнауки. На месте со школьниками, их родителями и учителями также работают психологи.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что выясняет причины ЧП.

Второй случай за неделю

Она отметила, что уже создан оперативный штаб, в состав которого вошло руководство региона, сотрудники уполномоченных органов. Региональный детский омбудсмен также включён в работу штаба и находится на месте происшествия.

Это уже второй случай атаки на учебное заведение на этой неделе. В понедельник в пермской школе №127 бывший и нынешний ученики устроили поножовщину.

Они напали на преподавателя и четвероклассников. В итоге пострадали 15 человек. Подозреваемых арестовали и предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Правоохранительные органы устанавливают возможную взаимосвязь двух атак на школы.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло назвал случай в Улан-Удэ вопиющим.

"Как это могло произойти? Как в школу, которая находится на территории военного городка, ученики прошли с топором и масками, хотя они их надели в школе? Самое главное — мотив. Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети", — сказал он.

По его словам, надо совершенствовать систему "Безопасная школа", тем более есть сведения о том, что "ребята планировали эту акцию".

В свою очередь, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировки интернет-пабликов, призывающих к насилию в школах, должны начаться уже сегодня.