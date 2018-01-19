Власти переселят жильцов сгоревшего дома при ЧП под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Семье из частного дома в селе Красноармейское Саратовской области, который сгорел в четверг после аварии на магистральном нефтепроводе, до 3 февраля будет предоставлена новая квартира, заявил глава Энгельсского района Саратовской области Александр Стрелюхин.
Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим вплоть до организации их переселения. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.
"Принято решение по отселению семьи, у которой сгорел дом, в трехкомнатную квартиру на первом этаже в новом жилом доме… До 1-3 февраля мы должны их переселить, это людям сегодня будет сказано", — заявил Стрелюхин в пятницу на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.