Власти переселят жильцов сгоревшего дома при ЧП под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Семье из частного дома в селе Красноармейское Саратовской области, который сгорел в четверг после аварии на магистральном нефтепроводе, до 3 февраля будет предоставлена новая квартира, заявил глава Энгельсского района Саратовской области Александр Стрелюхин.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По данным МЧС, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров. По информации "Транснефти", объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч "кубов").

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим вплоть до организации их переселения. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.

"Принято решение по отселению семьи, у которой сгорел дом, в трехкомнатную квартиру на первом этаже в новом жилом доме… До 1-3 февраля мы должны их переселить, это людям сегодня будет сказано", — заявил Стрелюхин в пятницу на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.